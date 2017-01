Jelang UNBK 2017, MAN 1 Palembang Gelar Try Out

Buchari, S.Ag, Kepala MAN 1 Palembang (Berdiri Pegang Mic) saat memberikan kata sambutan dan pengarahan kepada Siswa/i MAN 1 Palembang dalam Pelaksanaan TO UNBK 2017.

MENJELANG dilaksanakannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bulan April 2017 mendatang, MAN 1 Palembang menggelar Try Out (TO) bagi siswa/i kelas XII di auditorium MAN 1 Palembang, Selasa (24/1).

Kepala MAN 1 Palembang, Buchari, S.Ag, dalam kata sambutannya ketika membuka pelaksanaan TO UNBK mengatakan"Tujuannya untuk mempersiapkan siswa/i kelas XII menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan April yang akan datang."

Karena jumlah komputer yang terbatas untuk digunakan dan tidak sebanding dengan jumlah siswa, maka pelaksanaan TO dilakukan secara bergiliran dengan waktu pengerjaan soal masing-masing siswa maksimal 2 jam. "Dengan menjadwalkan beberapa kali TO UNBK, kami mengharapkan siswa/i MAN 1 Palembang akan lebih siap menghadapi UNBK," lanjut Buchari optimis.

"Hal ini harus kita lakukan sejak dini agar siswa tidak kaget saat pelaksanaannya nanti, apalagi dilakukan secara estafet dan bergantian. Dengan persiapan yang matang, Insya Allah anak-anak MAN 1 Palembang akan lulus dengan hasil yang memuaskan," lanjut Buchari optimis. (tau/ari)

Penulis : Taufiq Marzuqi, M Pd. dan Kemas A. R. Panji, M.Si. adalah Guru MAN 1 Palembang.