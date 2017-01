Kisah Kesuksesan McDonald Diangkat ke Layar Lebar

SRIPOKU.COM - Kisah pria yang mengubah stan hamburger California menjadi restoran cepat saji mendunia McDonald mendapat tempat di Hollywood.

Aktor Michael Keaton akan memerankan Ray Kroc, pria paruh baya penjual peralatan milkshake yang 60 tahun lalu bergabung bersama McDonald bersaudara, dalam film berjudul "The Founder", yang akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada Jumat mendatang.

Kroc, yang meninggal pada 1984, meyakinkan Richard dan Maurice McDonald untuk membiarkan dia mengelola waralaba restoran cepat saji mereka yang mengakhiri era carhop Amerika Serikat, yakni pelayan membawa pesanan makanan cepat saji ke mobil pelanggan.

Dia kemudian mengambil kendali terlalu banyak atas brand tersebut, yang McDonald bersaudara setuju untuk menjualnya dengan harga 2,7 juta dolar AS pada 1961.

"Saya tertarik untuk menulis cerita tentang polarisasi, pria yang sulit," ujar penulis skenario Robert Siegel, yang juga menulis "The Wrestler", kepada Reuters.

"Keaton cocok untuk menampilkan pesona pria tersebut," sambung dia.

Film tersebut ditutup dengan tuduhan bahwa Kroc menipu McDonald bersaudara atas pembayaran royalti.

Penerus McDonald bersaudara, yang membuat kesepakatan dengan produser film tersebut, telah mengajukan tuduhan tersebut. Namun, tidak ada konfirmasi dari sumber-sumber lain atau pihak McDonald sendiri, yang tampaknya keluhan utamanya bersumber dari judul film di mana Kroc menjadi pendiri McDonald.

McDonald Corp menolak berkomentar tentang masalah tersebut.

"The Founder" ditulis berdasarkan buku "Ray & Joan: The Man Who Made the McDonald's Fortune" (2016) yang ditulis jurnalis Lisa Napoli yang menyoroti istri ketiga Kroc.