Tergelincir, Dollar AS terhadap Mata Uang Asia

SRIPOKU.COM , TOKYO - Nilai tukar dollar AS melemah terhadap mata uang kawasan Asia, Senin (23/1/2017) after Presiden Donald Trump memberi sinyal untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang protektionis pada pelantikannya akhir pekan lalu.

Demikian juga terhadap rupiah, dollar AS pada siang hari ini melemah dan diperdagangkan di Rp 13.373 per dollar AS.

Sementara itu, indeks Nikkei di bursa Tokyo melemah 1,1 persen, dan saham-saham di bursa Australia turun 0,7 persen setelah Trump mengumumkan keinginannya untuk menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) yang sejauh ini melibatkan 12 negara, di mana Jepang dan Australia bergabung.

Bursa lain di kawasan Asia tercatat mampu bertahan di siang hari ini. Tidak ada sentimen negatif yang timbul terhadap pernyataan Trump yang menyebut bahwa China merupakan manipulator mata uang.

Bursa Hong Kong menguat 0,6 persen dan bursa Taiwan naik 0,8 persen. Hal ini membantu indeks MSCIAsia-Pacific di luar bursa Jepang menguat 0,4 persen siang ini.

"Pasar dilanda kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa volume perdagangan dunia akan mengecil," ujar Direktur Eksekutif Pasar Finansial Standard Chartered Bank Tokyo, Koichi Yoshikawa.

"Banyak kebijakan Trump termasuk pemangkasan pajak dan belanja infrastuktur butuh persetujuan senat, dan hal itu tidak akan mudah," lanjut dia.

Sumber : Reuters