Kakanwil Kemenag Prov. Sumsel Buka BIMTEK SMKI

UNTUK meningkatkan tata kelola kemananan informasi setiap Satuan Kerja (SATKER), Subbag Inmas Kanwil Kemenag Prov. Sumsel mengadakan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yang diadakan di Hotel Azza, Minggu (22/01).

Kegiatan ini langsung dibuka oleh Kakanwil Prov. Sumsel, H. M. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I, didampingi oleh Kasubbag Inmas, H. Saefudin Latief, S.Ag, M.SI.

Kegiatan Bimtek SMKI ini dilakukan sesuai dengan Peraturan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2002, serta KMA No. 200 tahun 2002 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementrian Agama dan merujuk pada SNI 27001.

“Dengan diadakannya Bimtek SMKI ini, diharapkan para pejabat di setiap SATKER dapat berhati-hati saat memberikan informasi terkait kerahasiaan dalam lingkungan kerjanya itu sendiri, terutama dalam penggunaan media sosial yang benar-benar resmi milik SATKER. Dengan Membaca “Basmallah”, saya buka Kegiatan Bimtek ini,” ujar Alfajri.

Bimtek ini berlangsung dari tanggal 22-24 januari 2017 dan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Waka Humas, Kaur TU, Operator Kankemenag agar hasilnya nanti dapat langsung di aplikasikan pada SATKER masing-masing Sudah menjadi tugas utama bagi para peserta untuk menjaga keamanan informasi serta tidak sembarang memberikan dokumen kepada yang tidak berwenang. (vie/ari).

------

Penulis : Evi Novilia dan Kemas A. R. Panji adalah Admin Web dan Waka Humas MAN 1 Palembang.