6 Kiat Sukses Berbisnis Properti Cara Donald Trump

SRIPOKU.COM - Donald Trump, taipan properti dunia ini kini telah sah menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) menggantikan Barack Obama.

Kesuksesannya di bisnis properti telah membawa namanya melejit hingga posisinya sekarang.

Namun, di balik itu semua ada beberapa hal yang membuat Trump bisa mendapatkan segalanya, termasuk karir sukses di bisnis properti.

Dalam bukunya berjudul "In Trump: The Art of the Deal", lelaki berambut pirang ini membubuhkan kiat-kiat yang dia lakukan untuk menggapai kesuksesan.

Menurut dia, jika seseorang memedulikan sisi negatifnya maka sisi positifnya akan mengurus dirinya sendiri.

Dengan kata lain, jika seseorang memiliki rencana yang bisa menuntunnya kepada kesalahan, maka dia akan menjadi pribadi berhasil.

Dengan mengetahui kiat-kiat ini bukan berarti Anda akan bisa berakhir dengan gelimang harta laiknya Trump.

Tetapi Anda bisa menggunakan pendekatan yang dilakukan Trump untuk menjajaki karier Anda dengan sikap sama seperti dia.

Jika Anda tahu kesalahan-kesalahan apa yang bisa menghalangi pengusaha properti untuk mewujudkan potensinya, maka Anda harus menghindari hal tersebut.