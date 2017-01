254 Karateka OKU Lemkari Ujian Kenaikan Tingkat

SRIPOKU.COM, BATURAJA --- Sebanyak 254 Karateka dari perguran Lembaga Karate-do Indonesia (Lemkari) Kabupaten OKU mengikuti ujian kenaikan tingkat dan gashuku yang dibuka Ketua MSH Lemkari Sumsel Sensei Meriadi ST (DAN IV Karate) di Gedung Olahraga (GOR) Baturaja, Minggu (22/1/2017).

Ketua Lemkari OKU Indra Susanto Ssos MAP didampingi Ketua panitia Ujian kenaikan sabuk Sempai Kikie Amien mengatakan kenaikan sabuk ini merupakan lanjutan dari ujian kenaikan sabuk tahun lalu yang baru bisa dilaksanakan pada awal tahun ini. Pada semester II ini sedikitnya 254 karateka yang terdiri dari sabuk putih sebanyak 124 peserta, sabuk kuning 24 orang peserta, sabuk hijau 32 Karateka, sabuk biru 41 orang dan coklat 34 orang. Untuk Tim Penguji masing-masing senpai Hengki Agustian, Senpai Repi Heriyadi ST dan Senpai Aan.

Selain itu, di setiap ujian kenaikan sabuk akan dicari yang terbaik (Best of The Best) dari tiap sabuknya akan mengikuti Latsus ( latihan khusus) Atlet. Serta bagi Sabuk Coklat Kyu I dan Asisten Pelatih akan direkomendasikan untuk mengkuti Ujian Sabuk Hitam (DAN) di tahun 2017 ini.

Ujian Sabuk ini dilaksanakan sebagai ajang pembuktian untuk materi materi latihan yg telah diberikan selama lebih kurang 6 bulan diranting masing-masing. Saat ujian kenaikan sabuk, pelatih dan tim penguji dapat melihat sejauh mana penguasaan gerakan-gerakan yang sudah diberikan selama ini atau masih perlu latihan lebih lagi.

Ketua Lemkari OKU juga menambahkan belajar karate (Ketangkasan) ini bukan hanya sekedar Olahraga, tetapi juga untuk membela diri ketika dalam kondisi terdesak atau terancam namun saat ini seluruh Karateka di arahkan untuk meraih Prestasi dibidang kakarate. Olahraga Cabang Karate juga merupakan olah raga prestasi, para atlet dilatih untuk mengusai gerakan-gerakan dan mampu mengikuti bertanding di event yang lebih besar yang pada akhirnya karateka Lemkari di OKU bisa menyumbang prestasi untuk mengharumkan.



Pada pembukaan Sensei Meriadi dan Senpai Repi Heryadi juga sempat memberikan 'Coaching Clinic' tentang Beladiri Praktis. Meriadi berpesan agar Seorang Karateka mampu menguasai Bela Diri Praktis karena banyak manfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meriadi berharap ujian kenaikan sabuk ini bisa menjadi sarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi karateka Lemkari OKU diiringi dengan prestasi yang membanggakan. (Editor: Abdul Hafiz)