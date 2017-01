Vitor Saba Dipastikan Batal Perkuat Persib

Agen yang menaungi Vitor Saba, Gabriel Budi menyatakan bahwa gelandang berpaspor Brasil itu batal hijrah ke Persib. Sebelumnya kencang berhembus kabar bahwa eks pemain Brescia tersebut akan berkostum Maung Bandung pada kompetisi 2017 nanti. Bahkan Umuh Muhctar sempat sesumbar pihaknya sudah menjalin kesepakatan dengan Saba.

Namun batalnya sang pemain merapat disampaikan oleh Gabriel Budi melalui akun Twitternya. “Dengan berat hati, saya menyampaikan bahwa Vitor Saba memutuskan untuk tidak bermain di Persib ataupun klub Asia Tenggara lainnya musim ini,” cuit Budi lewat akun @GabrielBudi pada Minggu (22/1) pagi.

Dikatakan oleh Budi, Saba sebenanrya sangat ingin hijrah ke Bandung melanjutkan karir sepakbolanya. Namun setelah melalui banyak pertimbangan, pemilik kaki kiri mematikan tersebut urung mencoba peruntungan di Indonesia. Masalah keluarga yang lah yang menjadi alasan utama Saba memutuskan batal mencicipi atmosfer kompetisi tanah air.

“Saba merasa terhormat dengan sambutan bobotoh dan sebenarnya ingin bergabung. Tapi ada masalah keluarga yang membuat dia tidak bisa bergabung,” tulis Budi seperti dikutip dari simamaung.com, Minggu (22/1).

Budi juga menegaskan bahwa batalnya Saba merapat ke Persib adalah soal nominal kontrak yang tinggi. Menurutnya soal harga, tak ada masalah antara kedua belah pihak. Namun Saba sangat memperhatikan kondisi keluarga kecilnya dan itu yang membuat pemilik satu trofi LIga Champions Asia tersebut enggan pergi menuju Indoneisa.

“Tidak ada masalah dengan harga, tapi alasan keluarga terutama istri yang mengandung membuat dia ingin main di klub yang dekat dengan keluarga,’ kata Budi.

Pria yang pernah mendaratkan Vladimir Vujovic, Ilija Spasojevic serta Diogo Ferreira itu pun meminta maaf karena gagal memboyong Saba. Padahal dukungan Bobotoh padanya sangat besar guna mendatangkan salah satu gelandang import berkualitas tersebut. “Saya sudah berusaha yang terbaik tapi mohon maaf kali ini gagal mendaratkan Saba. Sometime we win sometime we learn,” ujarnya.

“Persib klub besar dan tidak pernah ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri. Hatur Nuhun,” tutupnya.