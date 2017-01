7 Jenis Ikan Ini, Sebaiknya Ibu Hamil Hindari

SRIPOKU.COM - Selama bertahun-tahun dokter menyarankan wanita hamil dan orangtua yang punya anak kecil untuk makan ikan tetapi menghindari yang mengandung merkuri. Saran ini masih membingungkan karena belum ada klarifikasi ikan mana yang mengandung merkuri rendah atau tinggi.

Berita Lainnya: Inilah Daftar Makanan Pilihan Bagi Ibu Hamil Muda, agar Janin Tetap Sehat

Lembaga Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) dan US Environmental Protection Agency (EPA) mengeluarkan panduan akhir mengenai konsumsi ikan yang ditujukan pada ibu hamil dan menyusui serta orangtua yang punya anak kecil. Badan-badan pemerintah AS itu terus merekomendasikan masyarakat untuk makan dua hingga tiga sajian ikan rendah merkuri per minggu.

Saat ini badan-badan tersebut pun menyediakan informasi ikan mana yang tinggi dan rendah merkuri. Kadar merkuri dihitung menggunakan data FDA dan sumber-sumber lain.

Saran baru itu menyebutkan wanita hamil dan menyusui serta orang tua anak kecil sebaiknya menghindari tujuh ikan yang tinggi merkuri : ikan tilefish dari Teluk Meksiko, hiu, swordfish, orange roughy, bigeye tuna, marlin dan king mackerel.

Ikan yang rendah merkuri termasuk yang paling sering dikonsumsi adalah salmon, kod, udang dan ikan nila.

Pedagang ikan diminta memasang saran itu dan juga grafik referensi ikan untuk membantu masyarakat terinformasi dan memutuskan ikan mana yang akan dibeli.

FDA mengatakan 50 persen wanita hamil yang disurvei melaporkan makan lebih sedikit ikan yang direkomendasikan. Ikan umumnya pilihan konsumsi yang sehat karena kadar protein dan lemak sehatnya.

Penulis : Kontributor Health, Dhorothea

Sumber : time.com