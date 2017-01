Warna Busana Ternyata Bisa Cerminkan Kepribadian Anda

SRIPOKU.COM - Pada saat akan bertemu dengan orang yang baru, tentu Anda harus memperhatikan seluruh kebiasaan dan tampilan Anda. Sebab, kesan pertama dapat mempengaruhi bagaimana orang lain menilai dan memperlakukan Anda.

Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi bahan penilaian orang terhadap Anda:

1. Kontak mata

Mempertahankan kontak mata dengan seseorang yang sedang berbicara menandakan bahwa Anda memperhatikan dan juga memiliki minat yang tulus terhadap orang tersebut.

Sebaliknya, jika Anda menghindari kontak mata, orang lain akan mengira Anda merasa cemas atau menolak.

“Beberapa orang menolak untuk melakukan kontak mata karena merasa malu atau rendah diri,” kata Tina Gilbertson, seorang psikoterapis.

2. Tidak tersenyum

Ini adalah salah satu ekspresi yang menggambarkan kepribadian Anda. Di Indonesia sendiri, orang yang kurang senyum seringkali dianggap tidak ramah.

Maka dari itu, sangat disarankan untuk tersenyum ketika pertama kali bertemu dengan seseorang agar memberikan kesan yang lebih baik.

3. Warna busana yang dipakai

“Seseorang yang suka menggunakan warna cerah biasanya memiliki kepribadian yang ceria atau memiliki minat yang besar dalam kehidupannya,” kata Lois Barth, ahli perkembangan manusia, dan penulis dari Courage to SPARKLE: The Audacious Girls' Guide to Creating a Life That Lights You Up.

Dengan menggunakan warna busana yang berani, Anda akan secara tidak langsung mengundang perhatian dan membuat orang lain ingin mengetahui lebih lanjut.

4. Tidak mendengarkan

Menurut ahli komunikasi, Leslie Shore, ketika kita merasa tidak didengarkan, maka akan muncul perasaan tidak diinginkan atau tidak dihargai dan anggapan bahwa pendengarnya arogan juga.

Tanda-tanda yang menunjukkan tidak mendengarkan adalah tidak ada kontak mata, gerakan tubuh yang menutup diri, dan tidak merespon sesuai waktunya.

Penulis : Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Sumber : Reader's Digest,