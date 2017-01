Menanti Kejutan Pekan Ketiga

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sempat tertunda karena urusan teknis, Sumsel Super League (SSL) U-14 2017 kembali digelar. Kompetisi kerjasama SSL bersama KONI Kota Palembang dan Sriwijaya Post ini pindah home base di Stadion Garuda Sriwijaya Palembang Sabtu-Minggu (21/22/1/2017).

Pertandingan mempertemukan PSPM versus Hatta Soccer dan SLTPN 17 versus Sriwijaya Asah Soccer (SAS), Sabtu (21/11). Khususnya tim yang cukup diperhitungkan yakni SAS alias Sriwijaya Asah Soccer.

Seperti diketahui, SAS menjalani start kurang baik di laga perdana dengan kekalahan 11-0. Menghadapi SLPN 17, tentunya anak asuh Syahripul Alamsyah Sitompul alias Opas mengusung kebangkitan.

"Saya pikir, SSL wadah mengasah kemampuan pemain dan menguji hasil latihan, maka digelarnya pertandingan ini sangat baik bagi pemain," ujar Opas menanggapi laga kedua bagi timnya.

Sementara SLTPN 27 pun tidak ingin kecolongan untuk ketiga kalinya dan diprediksi pertandingan ini berlangsung seru.

Sementara pertandingan kedua digelar tiga pertandingan yakni, pukul 13.00-14.30 mempertemukan Perisai versus Patra Muda, pukul 14.30-16.00 akan bertarung Utilitas Pusri versus Elang Mas, dan

pukul 16.00-18.00 Putra Kertapati versus Persegrata.

Presiden SSL Hendri Zainuddin berharap tim-tim peserta tetap konsisten mengikuti kompetisi ini dan berkompetisi sebaik mungkin untuk menjadi tim terbaik dari SSL U-14.

HASIL DAN JADWAL SSL U-14 2016-2017

Jadwal Pekan Ketiga SSL U-14 2017:

Sabtu, 21 Januari

Pukul 14.00-16.00

PSPM vs Hatta Soccer

Pukul 16.00-18.00

SLTPN 17 vs Sriwijaya Asah Soccer

Minggu 22 Januari

Pukul 13.00-14.30

Perisai vs Patra Muda

Pukul 14.30-16.00

Utilitas Pusri vs Elang Mas

Pukul 16.00-18.00

Putra Kertapati vs Persegrata