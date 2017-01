Jelang Pelantikan Donald Trump, Ada Lagu One Direction

SRIPOKU.COM - Sejumlah pesohor Amerika tampil dalam konser Make America Great Again! Welcome Celebration, Kamis (19/1/2017) malam.



Acara yang digelar di Lincoln Memorial, Washington DC, tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika.



Salah satu bintang yang tampil adalan penyanyi soul legendaris Sam Moore. Penyanyi berkulit hitam itu menyanyikan lagu "America The Beautiful". Ia diiringi paduan suara yang yang semua anggotanya berkulit hitam.



Penyanyi berusia 81 tahun itu menggantikan biduan Jennifer Holliday, yang mundur karena dikecam banyak orang.



Penyanyi berjuluk "Soul Man" itu mengatakan ia belum pernah melihat tekanan sosial sebesar itu yang diberikan kepada para bintang yang hendak tampil pada sebuah acara politik.



Ia berpendapat sulit mengubah pandangan orang-orang yang anti Donald Trump. Ia menyebutnya sesuatu yang menyedihkan.



Sebelum Moore tampil, aktor kawakan Jon Voight berbicara di podium. Ayah Angelina Jolie ini memang dikenal sebagai pendukung Trump.



Penampil lainnya adalah grup penyanyi country The Frontmen of Country. Grup yang terdiri empat orang itu menyanyikan beberapa lagu.



Sebelum mereka turun panggung, penyanyi Lee Greenwood bergabung untuk membawakan "God Bless the USA".



Donald Trump yang duduk di kursi VVIP bersama keluarganya terlihat ikut menyanyi dengan penuh semangat.



Ketika kelima penyanyi itu hendak turun panggung, Trump mendatangi dan menyalami mereka.



Suasana berubah dari musik country menjadi sebuah konser rock dengan penampilan band rock 3 Doors Down.



Vokalisnya, Brad Arnold, mengatakan bangga bisa tampil pada konser pelantikan itu dan peristiwa itu akan menjadi pengalaman indah.



Penampil lainnya adalah DJ Ravi Drums dan The Piano Guys. Kelompok terakhir itu terdiri dari empat orang. Mereka merupakan bintang YouTube.



Penampilan mereka unik. Mereka memainkan piano, tidak hanya dengan mengetuk tuts piano, tetapi juga menjadikan semua elemen dari sebuah piano alat musik.



"Kami tampil bukan untuk tujuan politik, tetapi karena patriotisme kami," kata seorang personelnya, Steven Sharp Nelson.



Untuk lagu pertama, mereka memainkan lagu milik One Direction, "What Makes You Beautiful".



Setelah The Piano Guys turun panggung, giliran bintang musik country Toby Keiith pun tampil. Penyanyi legendaris itu menyanyikan beberapa lagu bersama bandnya.



"Saya tidak akan minta maaf karena tampil untuk negara atau militer kita," kata Keith kepada Entertainment Weekly beberapa waktu lalu.



"Saya juga tampil untuk presiden-presiden sebelumnya, (George W) Bush dan (Barack) Obama dan lebih dari 200 pertunjukan di Irak dan Afganistan untuk tentara kita," lanjut Keith.



Trump terlihat menikmati setiap penampilan. Ia menggoyangkan kepala, kadang mengepalkan tangan ke udara, melambaikan tangan ke penampil, dan para penonton.



Saat memberi sambutan, Trump mengucapkan terima kasih kepada para penampil.



Konser tersebut diakhirinya dengan pesta kembang api yang diiring lagu "Battle Hymn of the Republic".