Beda Trump dengan Obama, Dari Konser Pelantikan Presiden AS

Aktor Jon Voight memberi sambutan pada konser Make America Great Again! Welcome Celebration di Lincoln Memorial, Washington DC, Kamis (19/1/2017). Konser ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS. (AP Photo/David J. Phillip)

SRIPOKU.COM - Bukan rahasia bahwa hubungan presiden terpilih AS dengan para pesohor dunia hiburan sangat buruk.

Tidak mengherankan jika banyak penyanyi yang tidak mau terlibat dalam rangkaian acara pelantikan Trump sebagai presiden pada Jumat (20/1/2017).

Konser Make America Great Again! Welcome Celebration yang digelar di Lincoln Memorial, Washington DC, tidak menghadirkan artis-artis papan atas.

Kondisi ini jauh berbeda dengan konser We Are One, untuk menyambut pelantikan Obama, yang digelar di lokasi sama.

Konser ini bertabur bintang. Ada Beyonce, Jon Bon Jovi, Garth Brooks, Sheryl Crow, Josh Groban, John Legend, Shakira, Bruce Springsteen, U2, Usher, Stevie Wonder, dan masih banyak lagi.

Dari dunia film, yang tampil di antaranya Jack Black, Rosario Dawson, Jamie Foxx, Tom Hanks, Samuel L Jackson, Denzel Washington, dan Steve Carell.

Pada konser untuk Donald Trump, hanya ada penyanyi soul Sam Moore, penyanyi country Toby Keith, Lee Greenwood, The Frontmen of Country, DJ RaviDrums, dan band rock 3 Doors Down.

Dari industri perfilman hanya ada Jon Voight, yang sejak awal menyatakan dukungan kepada Trump.

Panitia pelantikan Trump juga mengalami kesulitan menarik bintang besar untuk menyanyikan lagu kebangsaan pada upacara pelantikan.