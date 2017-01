Try Hamdani Mundur Dari SFC

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kabar mengejutkan datang dari tim Sriwijaya FC (SFC). Belum juga mengumumkan skuadnya untuk musim 2017, satu lagi penggawa SFC menyatakan mundur dari barisan Laskar Wong Kito, yakni sang penjaga gawang muda, Try Hamdani Goentara.

Kiper kelahiran Palembang, 3 Januari 1994 ini menyatakan niatnya dan pamit untuk membela PSS Sleman musim ini. Meski digadang-gadang ia bakal menjadi pelapis Teja Paku Alam, yang mana akan absen dalam waktu lama bersama Timnas, Try bulat menancapkan niat untuk meninggalkan SFC demi menempah pengalaman.

Hal itu sangat disesalkan pelatih kepala SFC, Widodo C Putro, yang mengatakan Try salah mengambil langkah. Karena potensi Try seharusnya layak bermain di ISL. Terlebih lagi ia sangat membutuhkan Try di kompetisi resmi Liga Super Indonesia (ISL) nantinya.

"Dia bilang mau cari pengalaman makanya dia pamit kepada saya. Mau bagaimana itu sudah kemauan kerasnya. Padahal, dia kiper yang layak mengantikan Teja pada saat dia ke Timnas," kata Widodo, Rabu (18/1/2017).

Sementara itu. Try mengatajan jika ia mau mencari pengalaman dan menempah potensi diri, kendati ia harus turun level ke divisi utama.

"Kepengen cari pengalaman kak, jadi keputusan Try sudah bulat," pungkasnya.