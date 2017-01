Ini Dia Bule Prancis Gandengan Baru Nikita Mirzani

SRIPOKU.COM - Nikita Mirzani kembali terlihat menggandeng seorang bule setelah ia resmi bercerai dari Sajad Ukra, pada bulan Februari 2015 lalu. Pria bule yang diketahui bernama Nicolas Sart (30) itu berasal dari Perancis.

Bersama anak sulung Nikita, Lolly, Nicolas terlihat setia mendampingi Nikita yang sedang menghadiri acara peluncuran film terbarunya, Jakarta Under Cover.

Ketika Nikita disinggung soal kedekaanya dengan Nicolas, ibu dua anak itu tertawa terbahak-bahak. Ia mengaku kalau hubungannya dengan Nicolas tak lebih dari sekedar sahabat. "Haha. Nicolas! Come here! Enggak kok, cuma teman," kata Nikita saat dijumpai tabloidnova.com di Jenja, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Pernyataan Nikita itu langsung dibenarkan oleh Nicolas. Bule yang belum bisa berbahasa Indonesia itu mengaku tidak menjalin hubungan spesial apapun dengan Nikita.

Malah, Nicolas menekankan kalau hubungan mereka tak lebih dari sekedar saudara.

"She's my sister. We met last year, in Hongkong. We're just friend, sister-brother relationship, haha," kata Nicolas.

Pertemuan tak sengaja antara Nikita dan Nicolas di Hongkong, rupanya berlanjut sampai sekarang. Bahkan, Nikita dan Nicolas bermaksud membuat bisnis bersama yang masih mereka rahasiakan.

"Dia punya bisnis sendiri. Dia baru putus sama pacarnya tuh. Tapi kita sih enggak ada pacaran," kata Nikita.