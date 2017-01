Hotel Aryaduta Beri Diskon Untuk Pemesanan Lebih Awal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Hotel Aryaduta Palembang menggelar promo paket menginap khusus di bulan Januari yang ditujukan bagi berbagai kalangan, mulai dari bisnis hingga keluarga. Promo ini berlaku di hari biasa dan akhir pekan.

Paket menginap bertajuk Advance Purchase ini berupa diskon sebesar 17 persen dari Best Available Rates dan ditawarkan bagi tamu yang memesan jauh-jauh hari. Paket ini berlaku hanya untuk menginap dari hari Senin hingga Kamis di tipe kamar Superior dan Deluxe dengan harga mulai dari Rp. 678.000 net per malam setelah diskon.

Revina Christanty, Marketing Communications Aryaduta Hotel Palembang mengatakan, untuk menikmati promo ini, tamu harus memesan kamar mulai dari sekarang hingga 31 Januari 2017, dan dapat digunakan untuk menginap hingga 31 Maret 2017.

Bagi yang ingin berakhir pekan bersama keluarga, Aryaduta Palembang menyiapkan paket menginap Wonderful January dengan harga mulai dari Rp. 869.000 net untuk 1 malam atau Rp. 1.599.000 net untuk 2 malam.

"Yang spesial dari paket ini adalah selain fasilitas makan pagi untuk 2 orang, akses Wi-Fi gratis di seluruh area hotel, tamu juga akan mendapatkan voucher makan malam Night Market atau BBQ yang berlangsung setiap hari Jumat dan Sabtu di The Kitchen hingga untuk 6 orang, tergantung dari lama tamu menginap dan tipe kamar yang dipilih," ujarnya, Kamis (19/1).

Fasilitas yang tak kalah populer bagi tamu yang membawa keluarga adalah keberadaan area main khusus anak (Kids Corner) di akhir pekan, di area kolam renang. Selain itu tamu yang ingin berelaksasi juga dapat mengunjungi fasilitas The Spa yang terletak di lantai 3 dan mencoba berbagai perawatan massage dan spa yang tersedia.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0711-383838.