Alexa Key Panggil Indro "Warkop" dengan Sebutan "Daddy"

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Penyanyi dan artis peran Alexa Key (22) memanggil Indro "Warkop" dengan sebutan 'daddy' atau ayah.

Rupanya komedian senior itu merupakan teman ayahnya, Thorsten D'heureuse. "Aku senang kerja sama dengan my second daddy, which is Om Indro. Teman Papa juga kebetulan, dari aku masih kecil," ujarnya dalam konferensi film Security Ugal-ugalan di CGV Cinemas, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017) malam.

Bahkan sejak kecil, Alexa biasa bermain dengan Indro. Ia mengaku kala itu sering digendong pemain film IQ Jongkok itu.

"Dari kecil udah digendong-gendong, jadi udah akrab sama Om Indro. Kayak aku masih kecil, suka lari-lari, nakal-nakalnya aku pas kecil, dia udah tahu hehehe," ucapnya.

Maka, saat mendapat tawaran bermain dalam Security Ugal-ugalan, Alexa langsung menerima karena tahu akan beradu akting dengan Indro.

"Saat shooting-nya juga fun-fun aja, enggak ada canggung sama sekali. Pas ketemu 'Om Indro apa kabar?'. Aku juga kadang manggil 'Daddy Indro, apa kabar?'," ujar Alexa.

Penulis Andi Muttya Keteng Pangerang