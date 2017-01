Kajari Muaraenim Segera Buat Surat Pembebasan untuk Kakan Infomkom

SRIPOKU.COM, MUARAENIM--Terkait dengan adanya surat vonis bebas dari majelis hakim PN Palembang terhadap

Kakaninfokom Muaraenim Jumhari Yunus dan Zainal Arifin, Kajari Muaraenim Adhyaksa Darma Yuliano SH MH, segera membuat surat pembebasan, Senin (16/1/2017).

Menurut Adhyaksa, dalam putusan tersebut, Majelis hakim dengan surat putusan Nomor : 27/Pid.sus-tpk/2016/PN.PLG, menyatakan bahwa terdakwa I (Jumhari Yunus) dan terdakwa II (Zainal Arifin) dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Didalam putusan tersebut, intinya kedua terdakwa tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.

Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer. Menyatakan para terdakwa diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan subsidier, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Selain itu juga ada perintah, majelis hakim untuk segera melepaskan kedua terdakwa. Untuk itu, pihaknya akan segera membuat surat pembebasan tersebut secepatnya hari ini juga.

"Hari ini, juga saya langsung buat surat perintah untuk mengeluarkan kedua terdakwa. Kita konsisten dan tidak mau menahan tanpa dasar hukum, sebab itu melanggar HAM," ujar Adhyaksa.

Dan ketika ditanya apakah tindakan kedepan setelah mengetahui divonis bebas, Adhyaksa, pihaknya akan merapatkan dahulu dengan tim JPU, sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi dilapangan, apakah menerima putusan tersebut atau kasasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Kejari Muaraenim tetapkan dua PNS Pemkab Muaraenim yakni Jumhari Yunus dan Zainal Arifin, sebagai tersangka.

Keduanya diduga lalai dalam menetapkan subjek retribusi kepada perusahaan menara telekomunikasi, sehingga negara (pemerintah daerah) kehilangan pendapatan atas retribusi tersebut sekitar Rp 370 juta dari 37 menara.

Atas dasar tersebut, kedua tersangka telah melanggar UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Muaraenim No 7 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi tanggal 1 Agustus 2013, serta Peraturan Bupati Muaraenim No 40 tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tanggal 16 Juali 2014.(ari)