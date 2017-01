Ini Dia Biodata Cabup dan Cawabup Muba Yang Mengikuti Debat Publik

SRIPOKU.COM, SEKAYU --- Pemilihan kepala daerah (Pilkada Muba) 2017 akan segera memasuki masa debat publik. Sebanyak dua pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu dan dua di Kabupaten yang kaya minyak tersebut.

Dua pasangan calon yang maju pada Pilkada Muba 2017 itu yakni pasangan Nomor urut 1, H Dodi Reza Alex Noerdin berpasangan dengan Beni Harnedi.

Sedangkan pasangan nomor urut 2, Amiri Arifin dan Ahmad Toha SPDI Msi. Berikut ini biodata singkat kedua pasangan calon.

Pasangan Calon Nomor Urut 1

Calon Bupati Muba

Nama : Dodi Reza Alex

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 1 November 1970

Alamat Tempat Tinggal : Jalan Kol Wahid Udin LK III, RT 12 RW 03 Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Muba.

Agama : Islam

Riwata Pendidikan :

SD PPKP Palembang 1977-1983

SMP Xaverius 2 Palembang 1983-1986

SMA Negeri 1 Palembang 1986-1989

Jenjang Sarjana :

University of Leuven, Belgium 1990-1996

University Libre De Bruxelles, Beligum 1997

Fellowshio on IDEAS 2.0, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management, Cambridge MA, USA 2010

Istri : Hj Erini Mutia Yufada

Anak : Alleta, Attalie

Calon Wakil Bupati Muba

Nama : Beni Hernedi

Tempat/ Tanggal Lahir :Palembang / 5 Desember 1976

Alamat Tempat Tinggal : Dusun 1 Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Muba.

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri 366 Palembang 1982-1988

SMP Negeri 13 Palembang 1988-1991

SMA Negeri 2 Palembang 1991-1994

D3. Ahli Madya Degree, ABA Methodist Palembang 1994-1999

Istri : Susi Imelda Fredika

Anak : Ruby Fajrina Hernedi, Emeralda S. Hernedi