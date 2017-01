Barca Taklukkan Las Palmas 5-0

SRIPOKU.COM, BARCELONA - Barcelona menang telak 5-0 atas Las Palmas pada pekan ke-18 La Liga di Camp Nou, Sabtu (14/1/2017). Luis Suarez mencetak dua gol dan Lionel Messi pun mengakhiri paceklik golnya ke gawang Las Palmas.

Tambahan tiga poin dari laga ini membuat Barca mengumpulkan total 38 angka dan naik ke peringkat kedua klasemen sementara. Mereka terpaut dua angka dari rival abadinya, Real Madrid, yang baru bermain 16 kali. Real Madrid baru akan memainkan laga ke-17 pada Minggu (15/1) melawan tuan rumah Sevilla.

Duel Real Madrid vs Sevilla akan ikut menentukan posisi Barca. Sebab, saat ini Sevilla yang berada di urutan ketiga, terpaut dua angka dari Barca. Dengan demikian, bila Sevilla bisa meraup tiga poin dari Real Madrid maka mereka kembali menggeser Barca.

Pelatih Luis Enrique tak menurunkan komposisi terbaik dalam laga kali ini. Pelatih Barca tersebut tidak menurunkan playmaker Andres Iniesta dan penyerang Neymar, yang hanya duduk manis di bangku cadangan.

Trio lini depan The Catalans dipercayakan kepada Suarez, Messi serta Arda Turan. Meskipun demikian, Barca sangat dominan dalam pertandingan ini, terlihat dari statistiknya di mana tuan rumah menguasai bola sebanyak 61 persen serta tambakan 10 on target berbanding 1 milik tim tamu.

Ketika pertandingan berusia 14 menit, Barca memimpin 1-0 berkat gol Suarez. Mantan striker Liverpool ini menyelesaikan umpan tarik gelandang Andre Gomes. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

4 - Luis Suárez has scored in four of his last five Spanish La Liga games (five goals). Protagonist.



Pada paruh kedua, Barca kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Mereka menggandakan keunggulan pada menit ke-52 melalui Messi, yang memanfaatkan kesalahan lini belakang. Ini merupakan gol pertama striker mungil asal Argentina tersebut ke gawang Las Palmas pada ajang La Liga.

1 - Messi has scored his first La Liga goal vs Las Palmas. Cadiz, Murcia and Xerez are the teams that he faced and failed to score. New.