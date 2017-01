Kisah Driver Uber Antar Mantan Pacar, Percakapannya Jadi Viral. Bikin Netizen Ngakak

SRIPOKU.COM - Hampir semua orang yang menjalani hubungan asmara pernah mengalami putus cinta.

Ada yang berhasil move on total, namun ada juga yang susah lepas dari bayang-bayang sang mantan kekasih.

Gawatnya, kalau kita sedang berjuang melupakan si mantan yang kita sayangi.

Namun tiba-tiba dia muncul di hadapan kita.

Perasaan campur aduk antara senang, kesal, baper pun menjadi satu.

Seperti kisah pengemudi Uber yang satu ini.

Kisah pengemudi Uber menjadi viral setelah beredar di media sosial.

Kisah itu pertama kali diposting pemilik akun twitter @kurniaven, 8 Januari lalu.

That #awkwardmoment when you jadi driver uber, and then your rider adalah mantan yang paling kamu sayang," begitu tulis @kurniaven menyertai postingannya.

Dalam postingannya ia menyertakan sebuah percakapan antara driver uber dengan pelanggannya yang ternyata adalah si mantan.