Dua Satpam Ini Bukannya Menjaga Keamanan tapi Malah Mencuri

Endang Pramana dan David Renata, satpam pencuri TV dihadirkan pada gelar tersangka dan barang bukti di Polsekta IT II Palembang, Sabtu (14/1/2017).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tugas seorang Satpam adalah menjaga keamanan di tempatnya bekerja.

Namun hal itu tidak dilakukan oleh Endang Pramana (30) dan David Renata (25).

Mereka malah nekat mencuri satu unit televisi dari tempatnya berjaga di Kantor PT OKI Pulp Jalan Letda A Rozak Kompleks Taman Harapan Indah Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang.

Akibat ulahnya tersebut, kini keduanya yang tercatat tinggal di Jalan Kasnariansyah Rusunawa Blok 5 Kecamatan IT I dan Jalan Roni Belut Kelurahan 2 Ilir Kecamatan IT II Palembang itu harus membayar mahal dengan mendekam di sel tahanan setelah diamankan Polsekta IT II Palembang.

Ditemui di Polsekta IT II Palembang, Sabtu (14/1/2017), tersangka David, menjelaskan, aksi yang dilakukan bersama rekannya, Endang tersebut dilakukan pada Jumat (30/12/2016) sekitar pukul 02.30 lalu.

Berawal saat ia dan rekannya, Endang melakukan pengecekan ruangan dengan cara berkeliling kantor.

"Pas keliling dan sampai di gudang lantai dua, diketahui ternyata pintunya tidak terkunci," jelasnya.

Mengetahui hal tersebut ia dan rekannya, Endang pun langsung masuk ke dalam gudang hingga akhirnya mengambil satu unit televisi LCD 39 inchi.

"Di gudang itu merupakan tempat menyimpan barang-barang rusak dan karena itu kami pikir televisi itu juga rusak hingga kami ambil dan mau diperbaiki. Tapi tidak tahunya, setelah saya coba di rumah hidup dan tidak rusak," terangnya.

Mengetahui hal itu, dikatakannya, ia dan rekannya, Endang pun berniat untuk mengembalikannya lagi namun, belum sempat dikembalikan, ia dan rekannya, Endang telah diamankan pihak Kepolisian terlebih dahulu.

"Kami bekerja menjadi Satpam di kantor tersebut baru selama empat bulan," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsekta IT II Palembang, Kompol M Hadiwijaya didampingi Kanit Reskrim Ipda Yundri, menjelaskan, kedua tersangka diamankan saat berkerja di kantornya pada Jumat (13/1/2017) sekitar pukul 20.00.

"Awalnya kita mendapatkan laporan hingga kemudian memeriksa saksi termasuk rekaman kamera CCTV. Dari itu, diketahui pelakunya adalah kedua tersangka ini. Akibat ulahnya, keduanya akan dikenakan Pasal 363 KUHP," jelasnya.