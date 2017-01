Shalat Sunnat Saat Khutbah

SRIPOKU.COM - Assalamualaikum.Wr.Wb.

UST. Ada khatib Jumat yang di dalam bagian khutbahnya, melarang jamaah salat Jumat melakukan salat sunnat ketika khatib sudah berkhutbah, karena diperintahkan memperhatikan khutbah dan diam (tidak boleh berbicara). Mohon penjelasan ust. Terimakasih

Jawab:

TERTIB di dalam pelaksanaan sholat Jumat ada dua cara; Pertama, azan satu kali ketika khatib sudah di atas mimbar untuk berkhutbah, ini pada masa Rasulullah Saw. sampai masa khalifah Umar bin Khattab ra.

Kedua, ketika Khalifah Usman bin Affan ra. azan dua kali; sebelum khatib di atas mimbar ada azan pertama dan azan kedua ketika khatib sudah diatas mimbar.

Apabila seseorang memasuki masjid ketika imam sedang berkhutbah, maka tidak dibolehkan melangkahi pundak jamaah, karena Rasulullah saw menyatakan yang artinya: "Barang siapa yang melangkahi leher para hadirin pada hari Jumat, maka ia membuat jembatan menuju ke neraka Jahannam." (HR.At-Tirmizi).

Dikecualikan dari keharaman melangkahi leher orang yang berada di dalam masjid adalah imam dan atas orang yang di hadapannya terdapat tempat kosong dan tidak ada jalan lain untuk menuju ke tempat itu selain dengan melangkahi leher orang tersebut, sebab mereka telah lalai karena tidak mau memenuhi tempat yang kosong. Larangan melangkahi leher orang lain itu tidak saja pada waktu imam berkhutbah, tetapi berlaku juga sebelum imam berkhutbah.

Seseorang yang memasuki masjid pada saat imam sedang berkhutbah, apakah diperbolehkan shalat tahiyat masjid. Para ulama berbeda pendapat; Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan As-Tsauri, Al-Laits dan Jumhur Salaf dari golongan Sahabat dan Tabi'in mengatakan bahwa orang yang masuk masjid itu tidak boleh sholat tahiyat masjid. Alasan mereka, karena ada perintah untuk inshaat (memperhatikan atau mendengarkan dengan tenang). (Taqiyuddin, Kifayatul akhyar, Vol.I, hlm.337).

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan para Fuqahak dari Ulama ahli hadits mengatakan bahwasanya shalat sunnat tahiyat masjid dua rakaat secara ringan di sunnatkan, dan makruh duduk sebelum shalat dua raka'at. Alasan mereka adalah sabda Nabi Muhammad Saw. kepada Sulaik ketika memasuki masjid disaat Rasulullah Saw. berkhutbah pada hari Jumat, dan ketika itu Sulaik langsung duduk. Nabi Muhammad Saw. bersabda kepadanya yang artinya: "Apakah kamu telah salat hai Fulan? Sulaik menjawab: Belum. Nabi bersabda: Bangkitlah dan shalatlah!." (HR.Muslim).

Satu riwayat lagi yang artinya: "Apabila salah seorang diantara kamu sekalian datang ke masjid pada hari Jumat dan imam telah keluar (untuk berkhutbah), sholatlah dua rakaat." (HR.Muslim).

Imam Nawawi menyatakan, bahwa Hadits-hadits di atas menunjukkan kebenaran Imam Syafi'i dan Ahmad dan diperkuat oleh hadits berikut: yang artinya: "Apabila salah seorang di antara kamu sekalian datang di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, sholatlah dua raka'at dan segerakanlah kedua raka'at sholatnya itu."

Dari beberapa argumentasi di atas menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat, dan dapat dijadikan pedoman untuk diaplikasikan di dalam komunitas salat Jum'at.

Demikian jawaban pertanyaan yang disampaikan.Terimakasih.

Keterangan:

