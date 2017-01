Oon Telah Pergi, Project Pop Selalu Merindukan Keseruan Bersama si Bungsu

SRIPOKU.COM -- Duka mendalam dirasakan personel Project Pop. Muhammad Fachroni, salah satu personel grup musik ini meninggal dunia.

Kabar duka ini datang, Jumat (13/1/2017) pagi. Pria yang akrab disapa Oon ini meninggal setelah berjuang melawan diabetes yang menjalar ke beberapa penyakit komplikasi selama enam tahun terakhir.

Akun instagram project.pop mengabarkan rasa duka cita mereka.

"Ke pada seluruh #popop yang kita sayangi... terima kasih buat semua doa, dukungan, dan kasih sayangnya buat @ronio2n

Innalilahi wa innalillahi rojiun

Di hari jumat penuh berkah

13 Januari 2017

Sahabat, sodara ,adek terkecil kita berpulang ke Rahmatullah @ronio2n

Allah beri pengampunan...dilapangkan jalannya menuju.Surga Nya.. Aaminn YRA." demikian awal pengumuman di akun Project Pop.

Ada rasa rindu yang diungkapkan Udjo, Yosi, Odie, Tika, Gugum.

Kehadiran Oon menjadikan grup yang terkenal dengan lirik lagu-lagunya yang jenaka. ini memunculkan keseruan.

"Kami semua sangat kangen kamu, On! Rest in peace. We love you, bungsu. Tanpa kamu jadi kurang seru!"

