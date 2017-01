Mohon Peninggian dan Perbaikan Saluran Air

SRIPOKU.COM - Kepada dinas PU Bina marga (dinas terkait), Kami warga di seputaran May Ruslam kelurahan Duku kec IT II Rt 31 Rw 11 Palembang, mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palembang dalam solusi mengatasi banjir di persimpangan arah jalan yang menjadi langganan banjir, sangat gembira dan senang sekali atas perhatian Pemerintah Dinas PU Bina Marga terhadap warga di sepanjang Jalan May Ruslan namun kami merasa kurang lengkap apabila perbaikan jalan itu tidak dibarengi dengan peninggian dan perbaikan saluran air. Ketinggian jalan yang baru dan jalan masuk ke halaman rumah kami sangat tinggi, sehingga menyulitkan kami untuk akses keluar dan masuk kendaraan. Apakah akan ada pekerjaan lanjutan untuk perbaikan saluran yang lama atau tidak? Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab untuk meratakan antara jalan dan akses masuk ke rumah kami, untuk itu kami mohon perhatian kepada Dinas PU Bina Marga dan sumber daya air kota Palembang untuk memperhatikan perbaikan antara tinggi jalan dengan parit yang sudah dipasang agar perbaikan jalan ini jadi sempurna dan dapat mengatasi banjir. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

081287172349

Hormat kami

Raditya Novendra

Jalan May Ruslan No 1119C

Jawab:

Pilih yang Prioritas

Atas apresiasi Saudara kami pun menghaturkan terima kasih. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Palembang senantiasa ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Khusus masalah perbaikan dan pembangunan jalan misalnya, adalah tugas di dinas kami untuk melakukannya. Namun dengan keterbatasan dana maka kami harus membagi, memilah dan memilih yang prioritas. Bukan berarti ada yang tidak bangun. Masukan ini akan menjadi pertimbangan kami juga. (saf)

Ir Saipul

Kadinas PU BM dan SDA Kota Palembang