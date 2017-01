Begini Cara Memakan Xiao Long Bao yang Tepat

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Pecinta dimsum tentu tak asing dengan xiao long bao. Camilan khas China ini masih termasuk dalam keluarga dimsum yang dikukus menggunakan kukusan bambu. Jika diterjemahkan, xiao long bao berarti roti keranjang kecil. Salah satu restoran di Jakarta yang terkenal dengan hidangan xiao long bao adalah Din Tai Fung.



Berita Lainnya: Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Siapkan 3 Penerbangan Tambahan"Makanan signature Din Tai Fung adalah xiao long bao. Setiap xiao long bao ditimbang kulit dan isinya. Lipatannya harus ada 18 lipatan," kata District Manager Din Tai Fung, Diana Samuel di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Selasa (10/1/2017).



Diana menjelaskan xiao long bao di Din Tai Fung harus dihitung dengan tepat dari ukuran diamater lapisan luar sampai berat isian dalam. "Ini agar saat dibuka ( dari kukusan bambu) tak ada ukuran yang berbeda antara xiao long bao tamu satu dengan yang lain," kata Diana.



Di Din Tai Fung, xiao long bao terdiri dari dua isian yakni ayam atau ayam telur kepiting. Untuk menyantap xiao long bao juga ada cara khususnya.



"Cara makannya diangkat pelan-pelan dengan sumpit, kemudian ditaruh di sendok bebek, ditusuk agar sup di dalamnya keluar dan langsung disantap. Lalu taruh irisan jahe yang dicocol dengan tiga putaran cuka dan satu puran kecap asin. Harus cepat dimakan kalau tidak lengket," kata marketing communication Din Tai Fung, Rika.



Rika mengatakan banyak konsumen yang pertama kali menyantap xiao long bao belum tahu cara makan seperti yang disebut. "Kalau langsung digigit, kuah di dalam xiao long bao akan muncrat dan itu panas," kata Diana.



Selain ukuran yang dibuat dengan presisi, Rika juga mengatakan keunggulan xiao long bao dari Din Tai Fung adalah kuah sup yang loyal, kaya akan rasa, dibuat langsung dengan bahan segar, dan tak mudah pecah karena dilipat sampai 18 kali.



Memang benar, xiao long bao yang KompasTravel santap di Din Tai Fung memiliki sup yang kaya akan rasa dan ketebalan kulitnya sangat pas. Rasanya tak cukup hanya menyantap satu xiao long bao.



"Kalau orang yang suka, bisa sampai makan dua porsi kukusan sendiri. Satu kukusan isi 10 jadi 20 buah," kata Rika.



Harga xiao long bao di Din Tai Fung Rp 55.000 untuk porsi empat buah, 77.000 untuk porsi enam buah, dan Rp 110.000 untuk porsi 10 buah dengan isian daging ayam dan kepiting.



Setiap akhir pekan dan hari libur nasional, Din Tai Fung juga menyediakan xiao long bao dengan ragam warna cantik dan isian unik seperti keju, jagung, bawang putih, bolognaise, sayuran hijau, dan barbecue.

Penulis : Silvita Agmasari