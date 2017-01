Menginap 3 Hari 2 Malam di Grand Duta Syariah Hanya Rp 480 Ribu

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pernawaran harga spesial dihadirkan oleh Hotel Grand Duta Syariah, bagi Anda yang ingin menginap saat akhir pekan. Hanya bayar Rp 480 ribu saja Anda sudah bisa menginap selama 3 Hari 2 Malam.

Ary Hidayaty, Sales Manager Hotel Grand Duta Syariah mengatakan, dengan harga tesebut tamu akan mendapatkan benefit sarapan pagi untuk dua orang all you can eat, serta beragam fasilitas penunjang lainnya seperti Wifi.

"promo ini sendiri kami khususkan bagi tamu yang akan bermalam dalam rentang waktu cukup lama, misalnya bagi mereka yang datang ke Kota Palembang untuk keperluan bisnis atau berliburr, sehingga jadi lebih hemat jika ambil paket ini" ujarnya, Selasa (10/1/2017)

Selain itu, harga tersebut juga berlaku untuk tipe kamar superior. Meskipun tipe kamar standar namun soal kualitas layanan dan fasilitas tak kalah seperti hotel bintang empat.

Menurut Ary, lokasi Hotel Grand Duta syariah yang berada di pusat kota tentunya akan sangat memudahkan tamu untuk bepergian. Akses kendaraan seperti taksi hingga angkot pun tak sulit untuk didapatkan. "Lokasi kita sangat strategis ada di kawasan Radial Palembang, sehingga dekat kemana mana. Mau cari makan pun mudah sekali. Tak hanya itu, dari sisi fasilitas semua kamar Hotel Grand Duta Syariab memiliki bath up yang jarang ditemukan untuk hotel kelas bintang dua" Pungkas Ary. (cr26)