ISL 2017 Digulirkan 26 Maret, Mitra Kukar Mulai Susun Kekuatan Tim

ompetisi resmi di bawah naungan PSSI kembali akan bergulir tahun ini. Dalam Kongres PSSI yang berlangsung di Bandung, Minggu (08/01) kemarin, terungkap bahwa kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2017 akan digelar pada 26 Maret mendatang.

Selain itu, PSSI juga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi kuota pemain asing bagi klub yang berlaga di ISL yakni menjadi 2+1 (2 pemain Non Asia + 1 pemain Asia). Pada kompetisi-kompetisi sebelumnya, jatah pemain asing klub ISL adalah 3+1, yakni 3 pemain non Asia plus 1 pemain Asia.

Kepastian tentang kuota pemain asing dan pelaksanaan ISL 2017 mendatang membuat manajemen Mitra Kukar langsung bergerak untuk mempersiapkan tim. Sehari usai mengikuti Kongres PSSI, manajemen Mitra Kukar menggelar rapat internal di Jakarta, Senin (22/01) malam.

Menurut CEO atau Ketua Umum Mitra Kukar, Endri Erawan, rapat ini dilaksanakan untuk membahas komposisi pemain Mitra Kukar, baik lokal maupun asing, yang bakal mengarungi ISL 2017.

"Dengan dipastikannya 3 pemain asing di tiap klub pada ISL 2017, maka kita akan mencari 18-19 orang pemain lokal. Artinya manajemen akan mengontrak sebanyak 21-22 pemain untuk ISL mendatang, ditambah 4-5 pemain magang yang diambil dari tim junior," ujarnya seperti dilansir dari situs resmi Mitra Kukar, Selasa (10/1).

Kendati demikian, Endri masih belum mau mengungkap siapa saja pemain-pemain anyar yang akan membela Mitra Kukar musim ini. "Nanti bisa dilihat saat latihan perdana minggu depan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen Mitra Kukar masih melakukan rapat dengan agenda utama penyusunan komposisi pemain tim Naga Mekes musim 2017