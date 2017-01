Heboh! OTD Teror Warga Satu Ilir Palembang dengan Pembakaran

Tampak mobil Terios yang menjadi salah satu sasaran pengerusakan dengan cara membakar yang dilakukan orang tak dikenal di Kelurahan I Ilir Kecamatan IT II Palembang Senin (9/1/2017) dini hari.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Warga yang tinggal di Kelurahan I Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang, Senin (9/1/2017) dini hari, dibuat heboh dengan adanya teror pembakaran yang dilakukan orang tidak dikenal (OTD).

Pelaku melakukan pengrusakan dengan cara membakar mobil dan barang-barang lainnya.

Setidaknya, terdapat empat lokasi pembakaran yang terjadi di waktu dini hari itu.

Aksi pembakaran pertama, terjadi di Lorong Kepur No 181 RT 14 Kelurahan 1 Ilir dan di lokasi ini, pelaku membakar satu unit mobil Terios BG 1706 IN yang diketahui milik Nur Fitriyanti. Sedangkan, lokasi kedua terjadi di Lorong Taligawi No 153 RT 02 Kelurahan 1 Ilir dan diketahui pelaku membakar dua mesin pompa air milik M Yanto.

Aks ketiga, terjadi di Lorong Sultan Agung No 106 RT 03/1 Kelurahan 1 Ilir dan di lokasi ini pelaku membakar selimut kendaraan beserta bemper belakang mobil Pajero BG 805 LK yang diketahui milik korban Rohana.

Sementara, aksi keempat terjadi di Lorong Sultan Agung No 71 RT 02 Kelurahan 1 Ilir dan pelaku membakar meja serta tumpukan kardus milik Ruslan.

Ditemui di lokasi kejadian pembakaran yang pertama, Maryati (40) seorang warga yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut, mengatakan, ia mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 02.00.

"Saya itu hendak pergi ke pasar tapi malah melihat mobil Terios yang tengah terparkir itu terbakar di bagian belakangnya hingga kemudian saya melaporkan ke warga," jelasnya.

Sementara itu, Kapolsekta IT II Palembang, Kompol M Hadiwijaya, mengatakan, pihaknya telah menerima adanya laporan pengerusakan dengan cara membakar tersebut termasuk juga telah melakukan olah TKP.

"Ada empat lokasi pengerusakannya itu tapi kita belum mengetahui motifnya dan untuk pelakunya masih lidik," jelasnya.