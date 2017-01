Obama dan Trump Bakal Bertetangga di Kalorama

SRIPOKU.COM - Bisik-bisik tetangga mungkin mulai terdengar di Kalorama, kawasan elit yang berada di Washington, Amerika Serikat (AS). Pasalnya, sebentar lagi para warga di sana akan kedatangan dua tetangga baru yang sangat populer.



Bukan selebriti, melainkan keluarga Barack Obama dan Donald Trump.



Dikutip dari AFP pada Jumat (6/1), keluarga Obama memutuskan untuk menetap di sana setelah tak lagi menghuni Gedung Putih.



Sedangkan, keluarga Trump akan diwakilkan oleh sang anak tertua, Ivanka, yang akan menetap bersama sang suami, Jared Kushner.



Baik Obama dan Ivanka akan mulai menetap di Kalorama setelah Trump dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang.



Harga pasaran rumah yang ada di kawasan mewah itu mulai dari miliaran dolar AS. Sedangkan untuk sewa, harganya juga tak murah, mulai dari puluhan ribu dolar AS per bulannya.



Hanya berjarak tiga kilometer dari Gedung Putih, kawasan Kalorama banyak ditinggali oleh pejabat pemerintahan dalam dan luar negeri,



Biasanya, mantan Presiden AS akan meninggalkan Washington setelah tak lagi menjabat, namun Obama memilih menetap demi pendidikan anaknya yang paling kecil, Sasha, yang baru akan lulus SMA pada 2018.



Sedangkan anaknya yang paling tua, Malia, saat ini sedang bersiap untuk masuk ke Harvard University. (ard)