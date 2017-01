Wanita Saat Haid Sering Melakukan 6 Kesalahan ini

SRIPOKU.COM - Walau selama masa haid pada dasarnya tak memilki banyak pantangan, namun menjaga kesehatan di daerah organ intim sangat penting dilakukan setiap wanita.

Tanpa disadari banyak kebiasaan yang salah setiap menstruasi datang sehingga dapat menimbulkan gangguan pada organ intim. Seperti dikutip dari Prevention.com, setidaknya ada 6 kesalahan yang kerap dilakukan wanita saat menstruasi.

1. Jarang ganti pembalut

Terlalu lama memakai pembalut sama saja membiarkan bakteri tumbuh lebih banyak di area organ intim. Saat menstruasi, area vagina menjadi lembab sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tumbuhnya bakteri seperti Staphylococcus aureus yang bisa melepaskan racun.

Pembalut perlu diganti setiap 3-4 jam sekali, termasuk saat darah menstruasi sudah tak banyak keluar

2. Menggunakan pembersih yang wangi

Hindari produk beraroma untuk membersihkan daerah vagina. Hal itu justru meningkatkan risikko infeksi bakteri dan jamur karena bahan kimia yang berbahaya. Vagina memiliki aroma yang khas sehingga tak perlu diberi pewangi.

3. Douching

Douching atau istilah untuk membersihkan vagina juga tidak disarankan, apalagi saat menstruasi. Sejumlah penelitian mengungkapkan, douching malah mengganggu kesehatan vagina karena memicu infeksi bakteri maupun jamur.

Beberapa produk douching juga diduga dapat mengganggu keseimbangan pH alami di vagina sehingga membunuh bakteri baik yang melindungi area organ intim dari infeksi. Untuk membersihkan vagina sebaiknya cukup dengan air bersih atau air hangat saja.

4. Kurang tidur

Saat haid mungkin perut terkadang terasa nyeri, kram, dan membuat Anda gelisah sehingga sulit tidur. Namun, tidur yang cukup sangat dibutuhkan setiap hari, terlebih saat haid.

Dokter kandungan, Eden Fromberg mengatakan, tidur yang cukup akan meredakan stres dan gejala PMS. Sementara itu, apabila kurang tidur, kadar hormon menjadi tidak seimbang dan malah merusak suasana hati.

5. Tidak olahraga

Saat haid bukan alasan untuk tidak berolahraga. Aktivitas fisik justru baik untuk menurunkan stres dan mengeluarkan racun melalui keringat. Lebih dari itu, olahraga malah membantu meredakan kram, nyeri haid, dan meningkatkan kualitas tidur.

The University of Maryland Medical Center merekomendasikan olahraga dilakukan setidaknya selama 30 menit per hari selama lima hari dalam seminggu, termasuk saat menstruasi.

6. Banyak minum kopi

Terlalu banyak minum kopi sebaiknya benar-benar dihindari saat haid. Kafein bisa menyebabkan masalah saat menstruasi seperti sakit kepala menjadi lebih buruk.

Minum kopi terlalu banyak juga dikhawatirkan malah membuat Anda sulit tidur. Selain itu, kafein juga dapat memicu nyeri pada payudara jelang menstruasi.

Penulis : Dian Maharani

Sumber : Prevention.com