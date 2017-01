Oktober: Dipaksa Pacar Gituan, Sang Ibu Terkejut saat Anak Gadisnya Ucapkan Kata-kata Polos Ini

Her (jilbab pink) dibawa ibu dan kakaknya melapor ke Polresta Palembang karena telah dihamili pacaran, Senin (10/10/2016).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Her (16) siswi kelas II SMP di Kota Palembang kini hamil tiga bulan mengaku lantaran dipaksa pacarnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kolam ikan, tempat sang pacar bekerja.

Semula kehamilan Her tertutup rapat, namun akhirnya diketahui juga oleh sang ibu, yakni Sum (55).

Mengetahui anaknya tengah hamil tiga bulan, Sum bersama keluarga akhirnya mendatangi rumah pelaku yakni ET (19).

Pria tanggung ini tercatat sebagai warga Keman Baru No 30 Kecamatan Pampangan, dan bekerja menjaga tambak ikan di sebelah rumahnya.

Saat didatangi di rumahnya itu, ET mencoba melarikan diri, namun karena keluarga Her ramai ET pun langsung diamankan dan dibawa ke Polresta Palembang.

"Kejadian ini terkuak oleh ibu saya saat mendapati adik saya Her sedang solat maghrib tadi malam,"

"Her didengar ibu saya berdoa meminta jangan Hamil. Jadi didengar ibu saya," ungkap Bambang, kakak korban.

Setelah itu, keluarga Her langsung mendatangi ET dan menyerahkannya ke Polresta Palembang untuk mempertangungjawabkan perbuatannya.