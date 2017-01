Netizen Komentari Penampilan Seksi Dena Rachman

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Jika tidak tahu background artis yang lahir dengan nama asli Renaldy Denada Rachman ini, pastilah tak percaya jika dulu dia adalah seorang pria.

Dena Rachman kini tampil begitu cantik dan fashionable.



Focus on my watch please!

Tahun 2013 memutuskan menjadi seorang transgender, namanya pun menjadi sorotan publik.

Masyarakat Indonesia dengan adat ketimurannya tampaknya belum bisa menerima sosok yang dinilai kontroversial sepertiDena Rachman.

Di akun Instagram pribadinya, Dena Rachman kerap membagikan momen kegiatan dirinya, bahkan tak sedikit foto selfie cantiknya menghiasi timeline.

Dena Rachman diketahui telah implan payudara di Korea Selatan tahun 2014.

Berhasilnya operasi tersebut membuat dirinya makin percaya diri mengenakan pakaian terbuka menunjukkan sisi kewanitaannya.