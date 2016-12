10 Wanita Tercantik Sedunia Tahun 2016 Versi TC Candler, Adakah Idolamu?

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Amirul Muttaqin

SRIPOKU.COM - Daftar wanita tercantik di dunia banyak dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan media-media di dunia.

Mulai dari menggelar survey hingga pemilihan secara internal dilakukan untuk menentukan siapa yang pantas masuk didalamnya.

Hal tersebut juga dilakukan oleh TC Candler.

Sejak tahun 1990, website ini rutin mengeluarkan daftar The Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces.

Uniknya, pemilihan nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut berdasarkan survey dan bukan berdasarkan popularitas saja.

Penasaran siapa saja wanita-wanita cantik yang masuk dalam daftar ini?

Ini dia 10 wanita tercantik di dunia 2016 versi TC Candler, dimulai dari urutan ke 10.

10. Alia Bhatt



Alia merupakan aktris dan penyanyi yang berasal dari India.