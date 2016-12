38 Pelatih Futsal Ambil Lisensi Level One Nasional

Para pelatih mendengarkan arahan dari instruktur dari PSSI Pusat, Efraim Ferdinand Bawole di Lapangan First Futsa Palembang, Rabu (28/12/2016).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sebanyak 38 pelatih mengikuti kursus pelatihan futsal level one nasional di Lapangan First Futsal Palembang, Rabu (28/12/2016).

Setelah mendapatkan lisensi resmi dari Asosiasi Futsal Indonesia, para pelatih-pelatih ini minimal dapat melatih klub di daerah yang akan mengikuti turnamen Liga Nusantara (Linus).

Ketua Pelaksana, Zulkarnain menerangkan sebelum mengikuti pelatihan praktek langsung di lapangan futsal, para peserta terlebih dahulu diberikan pelajaran teori dasar melatih futsal dari instruktur Efraim Ferdinand Bawole dari PSSI pusat.

"Para pelatih sebelumnya sudah masuk keas terlebih dahulu di asrama haji Palembang sejak tanggal 26 Desember kemarin. Dalam pelatihan ini mereka diberikan 50 persen teori dan 50 persen praktek," ujar Zulkarnain.

‎Ia menjelaskan, antusias para peserta untuk mengmbil lisensi level one ini cukup tinggi. Terbukti, dari total 38 peserta tidak hanya sebatas Sumsel saja. Banyak pula beberapa pelatih berasal dari provinsi tetangga seperti, Bangka, Lampung dan lain-lain.

‎"Peraturan dari PSSI pusat setiap pelatih yang membawa tim untuk kompetisi resmi itu harus memiliki sertifikat. Oleh karena itu antusias peserta cukup tinggi," beber dia.