Nama Musisi Stevie Wonder Diabadikan Jadi Nama Jalan di Detroit

SRIPOKU.COM-- Selama 55 tahun berkontribusi di dunia musik, musisi legendaris Stevie Wonder mendapatkan sebuah penghormatan dari kampung halamannya. Sebuah jalan di kota Detroit, Amerika Serikat tempat musisi tuna netra itu berasal, disebut dengan namanya.



Menurut laporan Pitchfork, mulanya jalan itu bernama Milwaukee Avenue. Namun sejak Rabu (21/12) lalu, jalan itu berganti jadi Stevie Wonder Boulevard. Prosesi peresmian sudah dilakukan. Itu dihadiri langsung oleh sang pemilik nama asli Stevland Hardaway Judkins.



Wonder menyampaikan sambutan dalam acara itu. Ia mengawalinya dengan potongan lagu You Are the Sunshine of My Life di hadapan 400 tamu undangan yang hadir. "Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya masih bisa bernyanyi," celoteh Wonder sembari tertawa. Tentu ia bercanda. Siapa tak tahu ia masih bisa berkarya.

Dalam kesempatan itu, Wonder juga membagi pengalamannya semasa kecil saat tumbuh di kota tersebut. Pengalaman itu sangat personal.



"Saya ingat saat bersama adik saya Calvin, kami berjalan sambil makan roti selai kacang dan jelly, lalu saya mencoba mencuri kue di waktu seharusnya saya tidur," ia bercerita.



Acara itu juga dihadiri Dewan Kota Detroit, Brenda Jones. Ia menujukan langsung sambutannya untuk sang pelantun Isn't She Lovely. "Penamaan jalan ini merupakan penghargaan yang tepat untuk seorang seniman musik yang telah memberi inspirasi pada banyak generasi,” kata Jones dengan bangga, seperti dikutip dari Detroit News.



“Mengangkat kesadaran kita dan menempatkan ekspresi cinta dalam kata-kata," lanjutnya.



Mike Duggan, Walikota Detroit pun ikut hadir. Ia, yang juga mendapat kesempatan berpidato mengatakan, “Anda mewujudkan segala sesuatu yang kami bisa dan Stevie Wonder Avenue adalah cara untuk mengatakan terima kasih kepada semua yang telah Anda berikan kami.”



"Ini juga cara kami mengingatkan anak-anak muda, bahwa jalan ini dulunya rumah bagi pria muda berbakat yang sama seperti mereka, bahwa musiknya mampu mengubah dunia," imbuhnya.



Merasa tersanjung akan sambutan tersebut, Wonder membalas dengan penuh haru, “Ini sebuah momen luar biasa. Saya tahu bahwa hal itu tidak dapat bertahan selamanya. Tapi Anda tahu, saya akan menyimpan ini dalam pikiran saya dan akan mengingatnya selamanya."



Selama prosesi itu, lagu-lagu hits milik Wonder seperti Signed, Sealed, Delivered, Isn’t She Lovely dan Sir Duke dilantunkan oleh kelompok paduan suara Detroit School of Arts. Lagu-lagu itu juga diiringi marching band dari sekolah teknik The Cass. (cnn)