Tahun Baruan Ala James Bond 007 di Hotel Horison Ultima

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menyambut tahun baru 2017, Horison Ultima Palembang mengusung acara perayaan pergantian tahun dengan tema James Bond 007.

Dimana tamu akan diajak untuk menikmati malam pergantian tahun dengan nuansa yang identik di film James Bond, yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga, teman dan kerabat Anda.

Marketing Communications Horison Ultima Hotel Palembang, Priscilia WFS, Gala Dinner ini akan berlangsung di Krkatau Ballroom Hotel Horison Ultima yang berlokasi di lantai 3.

Selanjutnya, saat puncak acara pergantian tahun, seluruh tamu bakal diajak naik ke area swimming pool di lantai 5 untuk menyaksikan pesta kembang api spektakuler.

"Jadi kami ingin menampilkan nuansa counting down to 2017 yang lebih berbeda dengan melihat pesta kembang api lebih dekat dan meriah dibandingkan lokasi lain" ujarnya, Jumat (19/12/2016)

Selain itu, akan banyak acara yang juga akan menemani malam terakhir tahun 2016, antara lain magician, live band, dancer, games dan masih banyak lagi.

"Kita juga sediakan doorprize tiket pesawat, handphone, voucer menginap dan masih banyak lagi lainnya. Dan kami jamin gala dinner bakal seru" ujarnya.

Keseruan gala dinner ini bisa dinikmati hanya dengan Rp 450 ribu pernett atau harga paket kamar dengan Rp 1.680.000 nett per malam sudah termasuk tiket untuk dua orang. Atau bisa juga ambil paket 2 malam hanya Rp 2.180.000 per malam

Pengunjung juga bisa menikmati sajian all you can eat beragam hidangan western, Asian, Italian, Indonesian selama acara berlangsung, lengkap dengan red carpet dan photo booth ala James Bond 007. Reservasi dapat menghubungi 0711 388 000.

Editor: Refly Permana