Pembebasan Lahan FO Keramasan Mencapai Rp 955 Milyar

PPK Fly Over Simpang Keramasan, Alfin Jery (kanan), saat menyerahkan secara simbolis ganti rugi lahan FO Keramasan, Kamis (22/12/2016) di Kantor Camat Kertapati.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pihak Kementrian Pekerjaan Umum telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan lahan Fly Over Simpang Keramasan, Kamis (22/12) di Kantor Camat Kertapati Palembang.

Sebanyak 600 meter persegi lahan milik empat Persil warga dengan nilai Rp 955 juta langsung dibayarkan.

Salah seorang warga, Soliun, mengatakan jika sebenarnya dirinya berat untuk meninggalkan rumah miliknya. Namun untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Sumsel, dirinya rela lahan dan beserta rumah diganti oleh pihak terkait.

"Kami ikhlas. Mudah mudahan bermanfaat untuk pembangunan," katanya.

PPK Fly Over Simpang Keramasan, Alfin Jery, mengatakan, dengan selesainya proses pembayaran lahan tersebut, pihaknya bisa melakukan pengerjaan frontage. Karena kebetulan posisinya frontage menggunakan lahan milik warga.

"Alhamdulillah hari ini semuanya kita bayarkan," ujarnya.

Menurutnya, pembayaran ini sesuai dengan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh pihak jasa penilai publik, termasuk lahan, rumah dan usaha serta tanam tumbuh.

"Kita akan beri waktu warga untuk membereskan barang barang mereka sebelum kemudian kita kerjakan," katanya.

Sementara itu, untuk lahan negara yang masih ditempati warga, pihaknya masih terus melakukan komunikasi. Karena lahan itu akan digunakan pada awal tahun 2017.

"Kita akan bantu biaya pembongkaran sebesar Rp 500 ribu," katanya.

Sedangkan untuk pengerjaan Fly Over terus dilakukan, supaya penyelesaiannya nanti tepat sesuai rencana atau sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 dimulai. Saat ini pengerjaan memasuki pemancangan abutmen dan pemancangan jembatan frontage. Jembatan frontage merupakan jembatan kecil yang di bawah fly over untuk memfasilitasi kendaraan yang tidak melewati fly over. Frontage ini berada di samping kiri FO nantinya akan dimanfaatkan kendaraan dari arah Musi II menuju Palembang.