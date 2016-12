Hendri Nantikan Kejutan Kuda Hitam di Pekan Kedua SSL U-14

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Setelah di Pekan Pertama dan Kedua terjadi hujan gol, maka akan menarik menunggu kiprah tim-tim non unggulan atau yang kerap disebut kuda hitam, karena kerap memberikan kejutan-kejuatan di pekan kedua.

Para hari pertama pekan ketiga ini (24 Desember) Patra Muda, tim asuhan Pertamina akan menghadapi tim mapan lainnya Bukit Besar Bersatu. Kedua tim ini diperkirakan akan memberikan permainan terbaiknya.

Begitu juga Putra Kertapati, diperkirakan akan bangkit setelah sempat mengalami kekalahan dari Utilitas Pusri 6-0, tim asal Kertapati ini akan berjibaku melawan tim kuat lainnya Spenpul.

Sementara itu, hari kedua 24 Desember, 14.30-16.00 WIB Hatta Soccer vs SLTPN 2 dan 16.00-18.00 WIB SDM Limas vs Bayu Putra. Kemudian hari ketiga, 25 Desember, 14.30-16.00 WIB Putra Andalas vs SLTPN 2 dan 16.00-18.00 WIB Persegrata vs Utilitas Pusri.

"Kami yakin tim-tim yang belum bisa maksimal di minggu pertama dan kedua akan bangkit di pekan ketiga ini, karena mereka sudah melakukan evaluasi dan persiapan. Namun kami imbau pula tim-tim unggulan tetap menjaga konsistensi," ujarnya.

Hendri menilai seperti tradisi SSL, tim-tim yang kurang maksimal di laga-laga awal akan semakin baik tampil laga berikutnya.

"Itulah dinamika kompetisi dan semakin hari persaingan akan semakin ketat," ujar Hendri.

Jadwal Minggu Ketiga Liga Remaja U-14:

23 Desember

14.30-16.00 WIB Patra Muda vs Bukit Besar Bersatu

16.00-18.00 WIB Putra Kertapati vs Spenpul

24 Desember

14.30-16.00 WIB Hatta Soccer vs SLTPN 2

16.00-18.00 WIB SDM Limas vs Bayu Putra

25 Desember

14.30-16.00 WIB Putra Andalas vs SLTPN 2

16.00-18.00 WIB Persegrata vs Utilitas Pusri